Kültür & Sanat Lady Diana'yı anlatan 'Spencer' filmi 12 Kasım'da vizyona girecek

Lady Diana'yı anlatan 'Spencer' filmi 12 Kasım'da vizyona girecek

Kültür & Sanat

Lady Diana'yı anlatan 'Spencer' filmi 12 Kasım'da vizyona girecek

Prenses Diana'nın Kraliyet ailesindeki sırlarla dolu yaşamına ve Kraliyet'ten ayrılışına odaklanan "Spencer" adlı film, 12 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

29 Ekim 2021, Cuma 11:45 Son Güncelleme:
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Adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alan film, ABD'de ve Avrupa ülkelerinde 5 Kasım'da gösterime girecek.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre, filmde Prenses Diana'yı canlandıran Kristen Stewart, Los Angeles'ta gerçekleştirilen prömiyerde, Lady Diana'yı neden kendisine yakın bulduğunu anlatırken, ikisinin de sürekli mercek altında hayatlara sahip olduklarını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Diana'yı çok erken kaybettik. Eğer hayatıyla ilgili soru işaretleri oluşturan o boşlukları doldurabilseydi, bunu kendisi yapardı ama biz bunu onun için yapıyoruz. Çünkü onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

İki Oscar adaylığı olan filmin yönetmeni Pablo Larrain de "Diana" karakteri için Kristen Stewart'ın en iyi seçim olduğunu belirterek, Prenses Diana'yı 20. yüzyılın en gizemli insanı olarak nitelendirdi ve "Sadece sesi, tavırları, yürümesi ve görünüşü değil, gerçekte söylemedikleri ve gizledikleri onu anlatıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık 1991'de Diana ve Prens Charles'ın evliliklerinin son evresindeki üç günlük Noel tatilini konu alan filmin senaryosunu Steven Knight kaleme aldı.

Filmin başrollerinde Kristen Stewart'ın yanı sıra Jack Farthing ve Sean Harris yer alıyor.

Film, Türkiye'deki sinema salonlarında 12 Kasım'da vizyona girecek.

AA


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