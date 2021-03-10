Lady Gaga, Gucci'nin eşine hayat verdi
ABD'li şarkıcı Lady Gaga, ünlü İtalyan modacı Gucci'nin eski eşi Patrizia Reggiani'yi canlandırdığı House of Gucci filminin setinde görüntülendi. Patrizia Reggiani, Gucci'nin suikast emrini veren kişiydi. Film, Sara Gay Forden'ın kitabından uyarlandı.
10 Mart 2021, Çarşamba 09:12 Son Güncelleme:
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Lady Gaga, House of Gucci filminin İtalya’daki setinde görüntülendi. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu, Piemonte’de kurulan sette, karlar arasında görülüyor. Lady Gaga, filmde ünlü İtalyan modacı Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani’yi canlandırıyor.
https://twitter.com/ladygaga/status/1369377714810068997
SUİKAST SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Reggiani, 1995 yılında moda evinin merdivenlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Gucci’nin ölüm emrini veren kişi olarak biliniyor.
Lady Gaga
Ridley Scott’un yönetmenliğini üstlendiği film, Sara Gay Forden’in The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed adlı kitabından uyarlandı.