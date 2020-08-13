Lady Gaga: Psikolojik sorunlarım var

34 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga, şizofreni ve bipolar hastalıklarında kullanılan bir ilacın kendisine faydalı olduğunu anlattı.

Lady Gaga "Chromarica albümündeki 911 adlı şarkım antipsikotik ilaç hakkında çünkü beynimin yaptıklarını her zaman kontrol edemiyorum. Bu işlemin ortaya çıkmasını önlemek için ilaç almam gerekiyor" dedi.

Lady Gaga sözlerini şöyle sürdürdü:

Zihinsel sorunlarım olduğunu biliyorum. Bunun bazen beni işlevsiz bir insan haline getirdiğinin de farkındayım.

İlk kez geçen yıl Oprah Winfrey’e verdiği röportajda 19 yaşındayken defalarca tecavüze uğradığını anlatan Lady Gaga, bu yüzden travma sonrası stres bozukluğu ve fibromiyalji hastalığı yaşadığını açıklamıştı.

Gaga bir ara belirtilerin çok şiddetli hale geldiğini ve acil servise götürüldüğünde “psikotik bir kopuş” yaşadığını anlatmıştı.





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