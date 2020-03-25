Lady Gaga yeni albümünü erteledi

ABD'li popçu Lady Gaga, 10 Nisan'da çıkması beklenen 'Chromatica' isimli 6'ncı stüdyo albümünün çıkış tarihini corona virüs salgını nedeniyle erteledi. Lady Gaga, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu hepimiz için çok telaşlı ve korkutucu bir dönem. Sanatın böyle zamanlarda birbirimize neşe ve şifa sağlamak için sahip olduğumuz en güçlü şeylerden biri olduğuna inanıyorum, bu küresel salgın sırasında bu albümü yayınlamak benim için doğru gelmiyor." ifadelerini kullandı.

'Biliyorum hayal kırıklığına uğradınız'

Salgın nedeniyle çok sayıda film prodüksiyonun, turnenin ve konserlerin ertelendiği ya da iptal edildiği bu süreçte Lady Gaga'nın erteleme kararı da şaşırtıcı değil. Gaga, albümün yeni çıkış tarihini en kısa zamanda açıklayacağını belirtti. Şarkıcı, "Sağlık çalışanlarına temel tıbbi ekipmanların verilmesine dikkat edilmesi, devlet okullarındaki çocukların ihtiyaç duydukları yemek yardımını aldıklarından emin olunması benim için önemli" dedi. Gaga ayrıca çok sevdiğini belirttiği hayranlarına, "Biliyorum hayal kırıklığına uğradınız. Muhtemelen kızgın ve üzgünsünüz" diyerek bu zor zamanlarda kibar olma çağrısında bulundu.

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