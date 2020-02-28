Lady Gaga, yeni şarkısının klibini iPhone ile çekti

Onur Binay/posta.com.tr

Günümüzde artık film ve klip çekimleri de akıllı telefonlar ile yapılabiliyor. Hatta şarkıcı Selena Gomez de Apple ile yaptığı bir anlaşma kapsamında sadece iPhone 11 Pro'nun kullanıldığı bir klip çekmişti.





Lady Gaga da Stupid Love adlı şarkısının klip çekimlerinde iPhone 11 kullandı. Gaga, sadece iPhone kullanarak çektiği klibi için YouTube'ta "#ShotoniPhone" etiketini de kullandı.

Gaga'nın bu klip için Apple ile nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor.



