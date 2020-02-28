Bilim & Teknoloji Lady Gaga, yeni şarkısının klibinin tamamını iPhone ile çekti

Lady Gaga, yeni şarkısının klibinin tamamını iPhone ile çekti

Bilim & Teknoloji

Lady Gaga, yeni şarkısının klibinin tamamını iPhone ile çekti

Lady Gaga'nın Stupid Love adlı yeni şarkısının klip çekimlerinde, kamera olarak sadece iPhone 11 kullandı. Gaga, sadece iPhone kullanarak çektiği klibi için de YouTube'da "#ShotoniPhone" etiketini kullandı.

28 Şubat 2020, Cuma 12:26 Son Güncelleme:
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Onur Binay/posta.com.tr

Günümüzde artık film ve klip çekimleri de akıllı telefonlar ile yapılabiliyor. Hatta şarkıcı Selena Gomez de Apple ile yaptığı bir anlaşma kapsamında sadece iPhone 11 Pro'nun kullanıldığı bir klip çekmişti.


Lady Gaga da Stupid Love adlı şarkısının klip çekimlerinde iPhone iPhone 11 kullandı. Gaga, sadece iPhone kullanarak çektiği klibi için de YouTube'da "#ShotoniPhone" etiketini de kullandı.

Gaga'nın bu klip için Apple ile nasıl bir anlaşma yaptığı bilinmiyor.


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