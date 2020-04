Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgını ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Covid-19 ile mücadele için birçok yardım kampanyası düzenlenirken, ünlü isimler de maddi yardımlarla kampanyalara destek olmaya çalışıyor.

35 milyon dolar bağışladı

Son olarak Lady Gaga, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, Global Citizen adlı yardım kuruluşunun virüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü’ne 35 milyon dolar bağışladı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık krizinin ortasında ihtiyaç sahiplerine barınma ve sağlık hizmeti verimesi için yardım toplama amaçlı One World: Together at Home adıyla özel bir yayın için iş birliği yapacaklarını duyurdu. Yapılacak olan özel yayında, Paul McCartney, Billie Eilish ve Stevie Wonder gibi isimler de yer alacak.





