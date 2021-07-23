Magazin Lady Gaga'dan Türk makyaj ustasına davet

Lady Gaga'dan Türk makyaj ustasına davet

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Lady Gaga'dan Türk makyaj ustasına davet

Kalıcı makyaj ustası Sinan İslam Yılmaz, yaptığı uygulamalarla dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dikkatini çekti. Lady Gaga tarafından ABD'ye davet edilen kalıcı makyaj uzmanı Yılmaz, bu teklifi değerlendirmek üzere çalışmalara başladığını söyledi.

23 Temmuz 2021, Cuma 11:10 Son Güncelleme:
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Yaptığı kalıcı makyaj uygulamaları ile ünü yayılan Sinan İslam Yılmaz, ünlü şarkıcı Lady Gaga tarafından mesleğini icra etmek üzere ABD'ye davet edildi.

YAPTIĞI UYGULAMALARLA LADY GAGA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Sinan İslam Yılmaz, bu davete ne kadar sevindiğini "Kalıcı makyaj videolarım ve uygulamalarımın izleyen sayısı çok fazla, ama bunların arasında kimlerin olduğunu pek merak etmemiştim. Lady Gaga tarafından gelen bu istek beni hem heyecanlandırdı hem de çok mutlu etti. Yapmış olduğunuz işin takdir edilmesi motivasyonunuzu olumlu anlamda etkiliyor." şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Lady Gaga tarafından ABD'ye davet edilmesinden sonra çalışmalarını daha farklı yönlerden geliştirmek için çok daha sıkı çalıştığını söyleyen Sinan İslam Yılmaz, "Bu kadar büyük bir dünya starı tarafından beğenilmek ve çalışmalarımın takdir edilmesi beni çok sevindirdi..."

'KISA BİR SÜRE İÇİN GİDECEĞİM'

"Bir dünya starı ile çalışmak için ABD'ye gitmeden önce kendimi daha da geliştirmek üzere çalışmalarımı hızlandırdım. Uzun saatler boyunca izlediğim örneklemeleri modellerime uyguluyorum. Var olan teknik bilgimi geliştirirken yeni tekniklerin de bilgi ve donanımını edinmek için çalışıyorum. Kısa bir süre içinde ABD'ye gideceğim" dedi.


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