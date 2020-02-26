Lady Gaga’nın yeni şarkısı Stupid Love cuma günü yayınlanacak

Oscarlı şarkıcı Lady Gaga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni şarkısı Stupid Love'ı cuma günü çıkacağını duyurdu. Önümüzdeki ay 33 yaşına girecek olan Lady Gaga, 194.5 milyon takipçili Instagram hesabından Stupid Love'ı tanıtan bir billboardun fotoğrafını yayınladı. Asıl adı Stefani Germanotta olan Lady Gaga'nın fanları, altıncı stüdyo albümünün adının Chromatica olacağını tahmin ediyor. Stupid Love'ın prodüktörlüğünü BloodPop ve Tchami yaptı. Ancak albümün diğer şarkılarında Scottish DJ Sophie, German DJ Boys Noize, Mark Ronson'ın da büyüsü var.





Yaklaşık 1 yıl kadar önce Lady Gaga'nın hamile olduğu iddia edilmişti ancak Gaga, o iddialara 'Hamile miyim? Evet, 6'ncı albüme hamileyim' diye cevap vermişti.



