Türkiye Laf atma tartışmasında kan aktı! Önce bıçakladı, sonra tiktok çekti

Laf atma tartışmasında kan aktı! Önce bıçakladı, sonra tiktok çekti

Türkiye

Laf atma tartışmasında kan aktı! Önce bıçakladı, sonra tiktok çekti

İstanbul Büyükçekmece'de gençler arasında çıkan laf atma tartışmasında kan aktı. Yaşanan kavgada Doğu Türkistanlı genç kalbinden bıçaklandı. Gözaltına alınan zanlı Y.B.D.'nin ise olayı gerçekleştirdikten sonra tiktok videosu çekmesi 'Bu kadarına da pes' dedirtti.

28 Aralık 2021, Salı 13:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Zeytinburnu’ndan Büyükçekmece’ye misafirliğe gelen Doğu Türkistanlı Ensar H. (17) “laf atma meselesi” yüzünden 16 yaşındaki Y.B.D tarafından kalbinden bıçaklandı.


Olaydan sonra Y.B.D ile yanındaki arkadaşı Y.U pişkinlik yaparak karakolda çektiklerini iddia ettiği videoyu sosyal medyaya yükledi. Videoda Y.B.D’nin "sizce ben adam vurduktan sonra karakolda tiktok çekmiş miyim" demesi dikkat çekti. Türkistanlı Ensar H. hastanede yoğun bakımda olduğu öğrenilirken hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis tarafından gözaltına alına Y.B.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Hakan Çelik
'Pop yıldızı seçmiyoruz
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Leşker-i Rumi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ne tesadüf
Rauf Tamer
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!