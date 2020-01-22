Laffite, dünyanın arazi odaklı ilk süper arabasını piyasaya sürdü

Onur Binay/posta.com.tr

Eski yarış pilotu Bruno Laffite ve eşi Laetitia tarafından kurulan şirket, yeni bir Dakar ralli sahnesinden çıkmış gibi görünen X-Road adlı bu yeni tasarım için sipariş defterlerini açtı. Bu dünyanın arazi odaklı ilk performansı aracı değil, piyasada çok sayıda canavar SUV var. Ancak Laffite'nin burada yarattığı şey bir SUV değil, arazi süspansiyonlu bir süper otomobil!

Laffite, “muazzam güç ve olağanüstü performans” vaat ediyoruz dediğinde şaka yapmıyor. Araç, gücünü General Motors (GM) imzalı 6.2 litrelik LS3 V8 motorundan alıyor. Süper otomobil ünvanını tam da bu yüzden hakeden X-Road, 476 beygir ile 730 beygir arasında bir güç seçeneği sunuyor.

Güç, beş hızlı sıralı şanzımandan veya direksiyona monte edilmiş kanatlı altı vitesli bir üniteden arka tekerleklere gidiyor. Laffite’nin internet sitesine göre aracın ilerleyen zamanlarda elektrikli bir versiyonu da üretilecek. Bu arada X-Road, yalnızca iki kişiyi taşıyabiliyor.

Laffite, 2020'nin sonlarında teslimatlara başlamayı planladığı X-Road’un 465 bin dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olacağını açıkladı. Elektrikli varyantın fiyat etiketi ise 545 bin dolardan başlayacak.

Bu arada Bruno Laffite, altı Formula 1 yarışını kazanan Jacques Laffite'nin yeğeni. Bruno, 1990'larda olmak üzere sayısız yarış etkinliğinde yarıştı.