Lagerfeld şort dedi

Lagerfeld'in kreasyonlarına bakılırsa önümüzdeki yaz gece hayatına şortlar hakim olacak. Alman tasarımcının podyumda tanıttığı hemen hemen her tasarımda yüksek belli, lale şekilli bir şort vardı.



Renk olarak çoğunlıkla gri, siyah ve beyazı tercih eden Lagerfeld, bluzlarda da fırfırlı yakalara ağırlık verdi.



Podyuma son olarak çıkan lale şekilli mini etekler ve gri büstiyeler, şovu en ön sırada sırada izleyen şarkıcı Katy Perry'den büyük alkış aldı.



Modellerin defile boyunca aksesuar olarak kullandıkları siyah deri çantalar için Lagerfeld'in elektrogitardan ilham aldığı söyleniyor.

AP