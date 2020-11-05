En güzel kış yemeği: Lahana sarması tarifi
Hem sağlıklı hem de lezzetli bir tarif olan lahana satrması tairif evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için lahana sarması tarifi arıyor ya da lahana sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lahana sarması yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
05 Kasım 2020, Perşembe 09:09 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz lahana sarması tarifi, kış aylarının favori lezzetlerindendir. Sevdiklerinize hazırlamak için lahana sarması tarifi arıyor ya da lahana sarması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Lahana sarması yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Lahana sarması tarifi
Lahana sarması malzemeleri
- 1 adet orta boy lahana
- 6 su bardağı sıcak su
İç harcı için:
- 1 su bardağı pirinç
- 400 gram kıyma
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet büyük boy domates
- Yarım tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım tatlı kaşığı biber salçası
- Çeyrek demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım su bardağı ılık su
Sosu için:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet büyük boy domates rendesi
- 1 su bardağı sıcak su
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Lahana sarması yapılışı
Büyük bir tencerede su kaynatın. Yaprak yaprak ayıkladığınız lahanaları kaynayan suya atıp haşlayın ve süzülmeye bırakın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları pirinç, kıyma, domates rendesi, ince kıyılmış maydanoz, domates ve biber salçası, nane, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve ılık su ile karıştırarak harcı hazırlayın. Sosu için rendelenmiş domates, domates salçası, tuz, zeytinyağı ve tuzu ılık suyla açın. Sosu sarmaların üzerine gezdirip küp küp kestiğiniz tereyağını tencerenin üzerine yerleştirin. Damarlarını ayıkladığınız lahanalara dolma içini sarın ve sarmaları tencereye yerleştirin. Kapağını kapatıp kaynayan tencerenin altını kısın ve 35 dakika kadar pişmeye bırakın.