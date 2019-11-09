Türk mutfağında turşunun önemi büyüktür. Hemen hemen her yemeğe yakışan turşunun hazırlanması çok kolay. Peki, Lahana turşusu nasıl yapılır? Lahana turşusu kurmak için işte malzemeler.

Lahana Turşusu Malzemeleri

- 2,5 kilogram lahana

- 2 adet orta boy havuç

- 2 adet orta boy kırmızı biber

- 10 diş sarımsak

- 4 adet acı biber

- 1 adet defne yaprağı

- 1 demet maydanoz

- 2,5 su bardağı sirke

- 2,5 su bardağı içme suyu

- 5 yemek kaşığı kaya tuzu

- 8 adet nohut

Yapılışı

- Dış yaprakları ayıklayıp bol su ile yıkayınız. Ser ve sık yaprakları turşuluk lahananın orta kısmında bulunan kök kısmını keskin bir bıçak yardımıyla çıkartın.

- En az dört eşit parçaya ayırdığınız lahanayı istediğiniz büyüklükte doğrayın. Özellikle kök kısmında olan sert yaprakları ne kadar küçük yaparsanız turşu okadar kısa sürede olur. Bol suda yıkayıp iyice süzdürün.

- Kabuğunu soyduğunuz havuçları iri halkalar şeklinde kesin. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız etli kırmızı biberleri büyük parçalara ayırın.

- Sarımsakların kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayın. Kaynar su ile duruladığınız ve temiz durumda olan cam turşu kavanozunun dibine nohutları yerleştirin.

- Karıştırmak için derin bir kaba aldığınız doğranmış lahanaları, kaya tuzu, sirke ve sarımsaklar ile yaklaşık 5 dakika kadar ovduktan sonra boşluk vermeyecek şekilde kavanoza yerleştirin.

- Aralara doğranmış havuç, etli kırmızı biber ve maydanoz dallarını koyun. Lezzet ve aroma vermesi için acı biber ve defne yaprağını turşu kavanozuna alın.

- Karıştırma kabında kalan sirkeli karışımı, içme suyu ile çoğalttıktan sonra turşu kavanozuna aktarın.

- Malzemeleri koyduğunuz kavanozun üstü sınırına kadar su ekleyin. Kapağını kapattığınız turşu kavanozunu oda ısısında, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. En az 10 gün süreyle aralarda kontrol ederek beklettikten sonra sevdiklerinizle paylaşın. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

İpucu

Turşunun suyuna acı biber lezzetinin geçmesini istemeyenler kullanmayabilirler. Arzuya göre turşuya dereotu ekleyebilirsiniz.Turşuyu oda ısısında ve güneş görmeyen bir yerde en az 10 gün kadar muhafaza ettikten sonra servis edin.Kısa sürede hazır olmasını istiyorsanız doğradığınız lahanayı kaynar suda 4-5 dakika kadar haşladıktan sonra turşuyu kurabilirsiniz.