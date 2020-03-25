Laktoz intoleransının belirtileri nelerdir ve nasıl başa çıkabiliriz?

Ülkede her altı çocuktan birinde laktoz intoleransı görülüyor

Ülkemizde her altı çocuktan birinde olduğu belirtilmektedir. Genelde birçok insan bu sebeple süt ve süt ürünlerinin tüketimini azaltma eğilimindedir fakat bu kesinlikle doğru bir çözüm değildir. Çünkü sütün içindeki kalsiyum çocuklarda kemik gelişimi için önemli bir rol oynamaktadır.

Çocuğunuzda nasıl tespit edebilirsiniz?

Her şeyden önce, günlük beslenme programını sıkı bir şekilde takip ederek çocuğunuzun laktoz limitini öğrenmeniz önemli. Bazı çocuklarda mevcut sorunlar çok az süt tüketimden sonra gerçekleşirken bazıları için bunun eşiği daha yüksek olabilir. Bu nedenle tüketilen ürünlerin etiketlerini kontrol ederek içerikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemli bir takip biçimidir. Bazen tespit etmek zor olabilir. Bu gibi durumlarda çocuğunuzun laktoza duyarlılığını öğrenebilmek için bir çocuk doktoruna başvurmanız daha faydalı olacaktır.





Laktoz intoleransı olan çocuklarda nasıl bir beslenme alışkanlığına geçilmelidir?

Nesquik ürünlerinin bazıları, laktoz intoleransına uygun biçimde olarak hazırlanmıştır. Bu tip ürünlerin tüketimi süt ürünlerine bağlı hiçbir sorunu tetiklemez. Çünkü laktozsuz süt içeren ürünlerde süt şekeri olarak bilinen laktoz, zaten glikoz ve galaktoza dönüşmüş haliyle ürünün içindedir. Bu yapı taşları ayrıştırılmış olduğu için içildikten sonra hiçbir zorluk çıkarmaz. Günlük aktivitelerde, uykudan önce, okulda, rahatlıkla tüketilebilir. Bu sebeple olan çocukların tüketimine uygundur.

Çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta ise günlük tüketilen şeker miktarını ayarlamaktır. Şekerin dengeli tüketilmesi, sağlıklı vücut ağırlığının her yaşta korunması için önemlidir.