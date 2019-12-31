Lal Dedeoğlu ile Ahu Yağtu birlikte eğlendiler

Cem Yılmaz’ın 2003-2005 arasında büyük aşk yaşadığı işletmeci Lal Dedeoğlu geçenlerde Zincirlikuyu Touché’deydi. Aynı masada Cem Yılmaz’ın 2012’de evlenip 2014’te boşandığı, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu da vardı. Ortak arkadaşlarının da olduğu bir grupla eğlendiler.

Hayır, sahnede Defne Samyeli yoktu! Hakan Bahar’ın şarkıları eşliğinde coştular. Bu arada hatırlatayım; Cem Yılmaz ayrıldığından beri Lal Dedeoğlu ile dostça görüşmeye devam ediyor. Lal Dedeoğlu’nun da Mimar Deniz Duru ile ilişkisi tüm hızıyla sürüyor.





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