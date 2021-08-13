Birçok rengiyle görsel şölen yaratan lale çiçeği, kökü soğan olan çiçek türlerindendir. Peki, lale çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Lale çiçeği hikayesi nedir? Lale çiçeği hakkında bilinenler...

LALE ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Lale tohumu lale soğanı şeklinde toprağa ekilerek daha kolay yetiştirilmektedir. Lale soğanları önceden hazırlanmış toprağa köklü tarafları ekilerek toprak üzerine gezdirilmektedir. Lale soğanı ekiminden sonra sulanarak güneş alan bir ortamda yetiştirilmektedir. Lale bitkisi saksıda yetiştiği gibi park ve bahçelerde de yetişebilen bir bitkidir.

Lale tohumu ekildikten sonra lale soğanı haline gelen laleler özellikle ilkbaharda ekilerek yetişmektedir. Sonbaharda da ekimi yapılabilen lale bitkisi soğuk havalara dayanıklı olmaktadır.

Lale soğanı şeklinde ekilen tohumlar nemli ve güneşli ortamlarda 20 ile 25 gün içerisinde çimlenmektedir.

Lale tohumu sulanması toprağın nemli tutulma derecesine göre değişmektedir. Lale soğan şeklinde dikildiği zaman ise yağmur suyu ile de yetişebilen bir bitkidir.

LALE ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bilinen bir özelliği yoktur.

LALE ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



