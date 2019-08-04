Bekir Saçar

bekir.sacar@posta.com.tr

■ ‘Barış çocukları’projesini anlatır mısınız biraz?

Harika bir eko-yuva projesi... Kurumun resmi adı ‘Gündüz Bakım Evi’ ama ben bunu pek sıcak bulmadığım için kısaca ‘yuva’ demeyi tercih ediyorum.

■ Sizi bu projeye ne yönlendirdi?

Kendi köyümüze, çevremize, buralara bir katkımız olsun istedik. Galiba biz boş durabilen insanlardan değiliz. Etrafımıza bakarken, bu bölgede, Muğla-Marmaris- Köyceğiz üçgeni içinde, çocukların ve ailelerin okul öncesi eğitimini karşılayacak fazla olanakları olmadığını fark ettik.

■ Ekibinizde kimler var?

Fikrimi eşim Serdar Ahıskalı’ya açtığımda çok heyecanlandı ve konuyu birlikte araştırmaya başladık. Dünyadaki birçok okul öncesi eğitim sistemini inceledik. Özellikle Uzak Doğu ve Kuzey Avrupa modellerini dikkate aldık. Bu sistemleri kendi kültürümüze, geleneklerimize uygun hale getirdik.

KÖY ENSTİTÜLERİ MODELİNİ YENİDEN BAŞLATTIK

■ Çocuklar bu yuvada neler öğrenecek?

Çocuklar öncelikle doğada vakit geçirip üretimin bir parçası olabilecek. Evrensel etik ve toplumsal yaşam kurallarını öğrenecek, yaşlarına göre sanat,kültür, müzik ile tanışacaklar. Biz buna ‘Minikler İçin Köy Enstitüleri Projesi’ diyoruz.

■ Burayı kendi bakış açınızla nasıl anlatırsınız?

Doğanın içinde her türlü çevre kirliliği ve tehlikeden uzak harika bir yer. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi bize çok destek verdi .Müdürümüz, öğretmenler ayrı ayrı çok değerliler. Hepsi bu projeye imece usulü gönlünü ve emeğini koydu. Birçok şeyi geri dönüşüm malzemelerinden kendimiz yaptık, kendimiz boyadık. Yani köy enstitüleri modelini yeniden başlattık. Doğukan, Batıkan, eşim Serdar’ın oğulları Levent ve Deniz bize çok destek oldu. Hepsinin burada emeği ve fikir katkısı var.

■ Görseller Barış Manço’nun ruhuna çok uygun...

Evet... Neden biliyor musun? Grafik görselleri 30 yıl önce Barış Manço’yla ‘7’den 77’ye’ programının animasyonlarını yapan Emre Ulaş’ın elinden çıktı.

■ Şu anda ne durumdasınız?

Bütün resmî denetimlerden geçip açılış iznimizi aldık. Ana bina ve bahçesini bitirdik. Sıra ekolojik bahçemize geldi. Kısa zaman sonra seralarımız, kümeslerimizde tavuklarımız, ördeklerimiz ve çeşitli hayvanlarımız olacak. Çocuklar kendi fidelerini dikecekler, kendi yumurtalarını toplayacaklar. Arazimizde 12 farklı çeşit meyve ağacı var. Reçelimizi, yoğurdumuzu, peynirimizi, fırınlarımızda ekmeklerimizi, pizzalarımızı çocuklarla birlikte üreteceğiz. Bu arada Doğukan söz verdi; çocuklara yaşlarına uygun minik bir ‘Survivor’ parkuru yapacak.

■ Ders programları nasıl?

Çocuklar güne yogayla ve nefes egzersizleri yaparak başlayacak. Öğretmenleri onlara hiç sıkılmayacakları çok güzel eğitim programları hazırladı. Bunun yanında tabii ki resim, müzik, İngilizce, robotik kodlama, matematik, aikido gibi branşlarda eğitim alacaklar. Ayrıca veliler de çocuklarla beraber birçok atölye ve seminere katılabilecek.

BARIŞ MANÇO'YU HER ZAMAN MÜESSESE OLARAK GÖRDÜM

■ Barış Manço’nun iş hayatında sizin yeriniz neydi?

Ben Barış’ı her zaman bir müessese olarak gördüm. Barış, ben ve diğer mesai arkadaşlarımız bu müesseseyi iyi bir yerlere getirmek için çok emek verdik. Dolayısıyla, evliliğimizin yanında, iyi bir iş dayanışmamız da vardı. Gerektiği zaman sahne arkasında asistanlığını yaptığım gibi ‘7’den 77’ye programında da 10 yıl boyunca dekordan, kostüme, koordinasyondan yönetmenliğe kadar her alanda çalıştım.

■ Doğukan ve Batıkan’ın, Serdar Bey’in çocuklarıyla arası nasıl?

Eşim Serdar’ın ilk evliliğinden olan oğulları Levent ve Deniz, Doğukan ve Batıkan ile çok iyi anlaşıyor. Levent 25, Deniz de 27 yaşındalar. Doğukan ile Batıkan’ın onlara iyi ağabeylik yaptıklarını düşünüyorum. Biz hep beraber uyumlu ve düzgün bir aile olduk. Serdar’ın asıl mesleği makine mühendisliği olmasına karşın, senelerce yönetim danışmanlığı yaptı. Çocuklar yapacakları neredeyse bütün işlerde Serdar’a danışırlar. Keza bütün Barış Manço projelerinde müzakereci eşim Serdar’dır.