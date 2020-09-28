Futbol LaLiga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta

LaLiga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta

Futbol

LaLiga'da 2 maç haftası tek haftada D-Smart'ta

LaLiga’da bu hafta 2 maç haftası oynanacak. 4. Hafta maçları Salı, Çarşamba, Perşembe günleri oynanırken, 5. Hafta maçları Cumartesi, Pazar oynanacak.

28 Eylül 2020, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Perşembe saat 20.00’deki Athletic Bilbao – Cadiz maçını sadece youtube’den naklen yayınlayacağız. Granada Avrupa Ligi maçı oynayacağı için hafta içi LaLiga’da 9 maç var, hafta sonu ise 10 maçı da naklen yayınlayacağız.  

Ayrıca Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı RANGERS – GALATASARAY maçı canlı olarak yayınlanacaktır.

LALIGA 4. HAFTA

SALI

20.00 SOCIEDAD – VALENCIA – SPOR SMART

22.30 GETAFE – REAL BETIS – SPOR SMART

ÇARŞAMBA 

20.00 HUESCA – ATLETICO MADRID – SPOR SMART

20.00 VILLARREAL – ALAVES – 82. KANAL

22.30 REAL MADRID – VALLADOLID – SPOR SMART

22.30 EIBAR – ELCHE – 82. KANAL

PERŞEMBE

21.00 MAÇ BAŞLIYOR – CANLI – SPOR SMART

21.45 UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇI ( RANGERS – GALATASARAY ) – CANLI – SPOR SMART

23.45 MAÇIN ARDINDAN – SPOR SMART

20.00 LALIGA - SEVILLA – LEVANTE – 82. KANAL

20.00 LALIGA - A. BILBAO – CADIZ – CANLI – SADECE D-SMART YOUTUBE KANALINDA

22.30 LALIGA - CELTA VIGO – BARCELONA – 82. KANAL

LALIGA 5. HAFTA

CUMARTESİ

14.00 VALLADOLID – EIBAR – SPOR SMART

17.00 ATLETICO MADRID – VILLARREAL – SPOR SMART + YOUTUBE

19.30 SOCIEDAD – GETAFE – SPOR SMART 

19.30 ELCHE – HUESCA – 82. KANAL

22.00 VALENCIA – BETIS – SPOR SMART

PAZAR

13.00 OSASUNA – CELTA VIGO – SPOR SMART

15.00 ALAVES – BILBAO – SPOR SMART

17.00 LEVANTE – REAL MADRID – SPOR SMART

19.30 CADIZ – GRANADA – SPOR SMART

22.00 BARCELONA – SEVILLA – SPOR SMART

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, Smart TV’den izleyebilmek için DSMART GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz. Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.


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