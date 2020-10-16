Lalin isminin anlamı nedir? Lalin ne demek?
Sinem Kobal ve Kanan İmirzalıoğlu çifti dünyaya getirecek çocukları için gün sayıyor. Baba ve anne olmanın heyecanını yaşayan çiftin kız bebekleri olacak. Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal’ın, kızlarına ne isim koyacağını merak konusu olmuştu. Doğumuna sayılı günler kalan Sinem Kobal, kızına Lalin ismini vermeye karar verdi. Peki lalin isminin anlamı nedir? lalin ne demek? İşte tüm bu soruların cevapları…
16 Ekim 2020, Cuma 09:19 Son Güncelleme:
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor. Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında kız bebekleri olacağını açıklamıştı. Bunun üzerine ise bebeğin ismini eşi Sinem Koçal’ın verdiğini açıkladı. Sinem Kobal bebeklerine lalin ismini uygun gördü. Lalin isminin anlamı nedir? lalin ne demek? Soruları internet ortamında yoğun bir şekilde aranmaya başladı. Lalin isminin anlamı nedir? lalin ne demek sorularının cevaplarını sizler için açıkladık.
Lalin isminin anlamı nedir?
Lalin ne demek? Bu kısımda Lalin isminin sözlük anlamını bulabilirsiniz.
Yerel Türkçe'deki anlamı
Takunya.
Arapça kökenli La'lin Ayakkabı, terlik.
Lalin ismi eski dilde kırmızı renkli olan anlamına da gelir.
Lalin isminin harf analizi
L: Sanatsal yönleri olan kabiliyeti yüksek naif ve yetenekli kişiliği ifade eder.
A: Algılama gücünü ve mantık yürütebilme kabiliyetini ,öncü, lider, mantıklı ve yüksek kişiliği temsil eder.
L: Sanatsal yönleri olan kabiliyeti yüksek naif ve yetenekli kişiliği ifade eder.
İ: Hassas, duygusal sezgisel ve sanatçı bir kişiliği ifade eder.
N: Sağduyulu empatisi yüksek kişiliği ifade eder.