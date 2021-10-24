Otomotiv endüstrisi yeni otomobiller için mikroçip kaynağı konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Birçok otomobil üreticisi gibi örneği Skoda, Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikasını 2021'in sonuna kadar kapattı. Buna rağmen, Volkswagen Grubu'na ait başka bir marka, yılın ilk dokuz ayında müşterilere rekor teslimatlar yaptı.

Lamborghini, 2021'in ilk dokuz ayında araçlarının rekor satış rakamlarını açıkladı. Ocak ve Eylül ayları arasında marka, dünya çapındaki müşterilere 6.902 araç teslim etti. Bu da gönderilerin pandemi öncesi 2019'u geçtiği, 2020'deki aynı döneme göreyse %23'lük bir artış gösterdiği anlamına geliyor.

EMEA bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika), yılın ilk üç çeyreğinde 2.622 adet teslimat ile 2020 yılına göre yüzde 17 artışla Lamborghini için en önemli bölge olmaya devam etti. Amerika, 2.407 satış ve satış artışı ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 25, Asya-Pasifik bölgesi geçen yıla göre yüzde 28 artarak 1.873 teslimat gerçekleştirdi.

Raporlama döneminin sonunda en çok satan Lamborghini modeli, 6.902 teslimattan 4.085'ini oluşturan Urus spor crossover oldu. Satışlarda ikinci sırada ise bir yıl öncesine göre %28 artışla bu yılın ilk 9 ayında 2.136 adet satan spor otomobil Huracan yer alıyor. Aventador, 681 adetlik satışla ilk üçü kapatıyor.