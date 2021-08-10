Lamborghini Countach yeniden yollara dönüyor
Lamborghini’nin klasikleri arasında yer alan Countach modeli, uzun bir aranın ardından yenilenmiş şekilde tekrardan yollara çıkacak. Ancak Countach’in yollara ne zaman geri döneceği şu an belli değil.
10 Ağustos 2021, Salı 10:56 Son Güncelleme:
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Lamborghini tarafından paylaşılan kısa videoda “Gelecek mirasımızdır” şeklinde bir ifade yer alıyor. Lamborghini’nin 2025’ten önce elektrikli bir otomobil çıkarması beklenmezken, Roadshow sitesi yeni Countach’in hibrit bir motora sahip olabileceğine dair sızıntılara dikkat çekti.
Super Car Blog sitesinin Lamborghini müşterilerine özel Unica uygulamasından alındığını iddia ettiği görseller ise otomobilin tam adını gösteriyor.
Lamborghini Countach LPI 800-4 ismiyle geleceği söylenen otomobille ilgili detaylı açıklamanın 15 Ağustos’ta Monterey Otomobil Haftası’nda yapılabileceği belirtildi.
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