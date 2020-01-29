Alternatif popun güçlü ismi Lana Del Rey, Müziğin Oscarları olarak adlandırılan 62’nci Grammy Ödül Töreni’ne, gümüş renkli ve parlak kristallerle süslenmiş bir kostümle katıldı. Lana Del Rey uzun mütevazi elbisesini klasik bir topuz ve 60’lı yılları andıran makyajı ile tamamlamıştı. Lana Del Rey, görünümü ile modaseverlerin ilgisini kazandı ancak kıyafetin en dikkat çeken yanı tasarımı değil, fiyatıydı.

Son dakika elbisesi

Lana Del Rey’in Grammy için bir elbisesi olmasına rağmen son anda alışveriş merkezine gidip aynı renkte başka bir elbise aldığı belirtildi. Ünlü şarkıcı, ‘Başka bir elbisem vardı, sonra erkek arkadaşım ve ben alışveriş merkezinde onun için bir kemer alıyorduk ve bunu gördüm ve sevdim, bu yüzden bu bir son dakika elbisesi. Ama bayıldım!’ dedi.

Elbise tadilata gitmiş

Pazar günü düzenlenen törende Norman F *** ing Rockwell albümü için için Yılın Albümü ve Yılın Şarkısı kategorisinde aday gösterilen Lana Del Rey, elbisesinin beline sığması için bazı değişikliklere ihtiyaç duyduğunu itiraf etti.

Elbisenin fiyatının 600 pound (yaklaşık 4 bin 600 lira) olması, tüm Lana Del Rey hayranlarını şaşkına uğrattı. Kırmızı halıda birçok sanatçı tasarım kıyafetler giyerken, 34 yaşındaki Lana Del Rey’in neden bu elbiseyi seçtiği merak konusu oldu. Elbise baştan ayağa gümüş renkliydi ve taşlarla kaplıydı. Etek kısmında ise sallantılı kristaller vardı.

Avizeye döndüler

Bu yılki Grammy Ödül Töreni’nde Lana Del Rey’in yanı sıra Lizzo ve Billy Porter da kristallerle donatılmış tasarımlar giymeyi tercih etti.

Lizzo﻿﻿﻿﻿﻿

Billy Porter









Billy Porter'ın şapkasındaki kristaller, uzaktan kumanda ile açılıp kapanan bir perde görevi görüyordu.







