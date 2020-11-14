Lance Stroll, Formula 1 Türkiye Grand Prix'ine ilk sıradan başlayacak
9 yıl sonra tekrar Türkiye'ye gelen Formula 1'de sıralama turlarının galibi Lance Stroll kazandı. Racin Point takımı pilotu yarın yapılacak yarışa ilk sırada başlayacak.
14 Kasım 2020, Cumartesi 17:04 Son Güncelleme:
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Yoğun yağmur sonrası gerçekleşen İstanbul Grand Prix pole pozisyonunu Racing Point'ten Lance Stroll aldı.
Kanadalı pilot, kariyerinin ilk pole pozisyonunu İstanbul'da almış oldu.
Stroll, yarın yarışa ilk sırada başlayacak. İkinci sırayı ise Max Verstappen, 3. sırayı Sergio Perez aldı.
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