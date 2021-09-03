Tamamen siyah bir tasarıma sahip Defender V8 Bond Edition, 22 inç Luna Gloss Black alaşım jantlarla donatıldı. Araç iç kısımda da genişletilmiş bir navigasyon ekranıyla geliyor ve burada Bond serisine özel olarak sunulmuş olan ek bir animasyon kullanılmış.

Seride yer alan motor, 518 beygirlik güce sahip. 100 km hıza sadece 4.9 saniyede ulaşan araç, 5.0 litrelik V8 motoruyla beraber 240 km maksimum hıza kadar da çıkabiliyor.

300 adet ile sınırlı olacak araç, son James Bond filminde de kullanılacak. Defender V8 Bond Edition , 118 bin dolardan başlayan satış fiyatına sahip olacak.



