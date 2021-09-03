Land Rover, James Bond'a özel Defender V8 Bond Edition modelini tanıttı
Land Rover, James Bond'a özel yeni Defender V8 Bond Edition versiyonunu tanıttı. James Bond'un yeni filmi No Time to Die ise 30 Eylül 2021'de vizyona girecek.
03 Eylül 2021, Cuma 12:40 Son Güncelleme:
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Tamamen siyah bir tasarıma sahip Defender V8 Bond Edition, 22 inç Luna Gloss Black alaşım jantlarla donatıldı. Araç iç kısımda da genişletilmiş bir navigasyon ekranıyla geliyor ve burada Bond serisine özel olarak sunulmuş olan ek bir animasyon kullanılmış.
Seride yer alan motor, 518 beygirlik güce sahip. 100 km hıza sadece 4.9 saniyede ulaşan araç, 5.0 litrelik V8 motoruyla beraber 240 km maksimum hıza kadar da çıkabiliyor.
300 adet ile sınırlı olacak araç, son James Bond filminde de kullanılacak. Defender V8 Bond Edition , 118 bin dolardan başlayan satış fiyatına sahip olacak.