Lapa lapa yağan karla beyaza büründü

Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek, "Bahar ortasında kar yağışı bizi şaşırttı. Sürpriz oldu." dedi. Vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

AA