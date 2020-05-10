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Türkiye Lapa lapa yağan karla beyaza büründü

Lapa lapa yağan karla beyaza büründü

Türkiye

Lapa lapa yağan karla beyaza büründü

Ardahan'da yağan yağmur gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

10 Mayıs 2020, Pazar 01:07 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs’ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek, "Bahar ortasında kar yağışı bizi şaşırttı. Sürpriz oldu." dedi. Vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.

AA

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