Ailesi Alanya'da yaşayan Lara, yeğeni Kayacan Karabeyoğlu öncülüğünde yürütülen yardım kampanyasına katılarak, ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Ekibiyle köy köy gezen şarkıcı, hem yardım dağıttı hem de hayranlarıyla buluşma imkanı buldu. Yardımların Rrmazan ayı sonrasında da devam edeceğini belirten Lara, "Onların bize değil, bizim onların dualarına ve alkışlarına ihtiyacımız var. Böyle zamanlarda birlik ve beraber olduğumuzda, milletçe daha güçlü oluyoruz" dedi.





İlgili Haberler Lara: Hiç estetiğim yok



