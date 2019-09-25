Larissa Gacamer Will Smith'e çeyrek altın taktı
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Larissa ve model eşi Burak Gacemer, 11 Ekim’de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı
Filmin başrol oyuncusu Will Smith’in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı.
Larissa Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.
https://www.instagram.com/p/B2zFBX1ghl7/?utm_source=ig_web_copy_link
Haberin fotoğrafları için tıklayınLarissa - Burak Gacamer çifti tatilde