Larissa Gacamer Will Smith'e çeyrek altın taktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Larissa ve model eşi Burak Gacemer, 11 Ekim’de vizyona girecek İkizler Projesi filminin Budapeşte’de gerçekleşen etkinliğinde yer aldı

25 Eylül 2019, Çarşamba 10:23 Son Güncelleme:
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Larissa Gacamer Will Smith'e çeyrek altın taktı

Filmin başrol oyuncusu Will Smith’in doğum günü kutlamasına katılan Larissa Gacemer, Will Smith’e çeyrek altın taktı.

Larissa Gacemer, o anların videosunu sosyal medyada paylaştı.


https://www.instagram.com/p/B2zFBX1ghl7/?utm_source=ig_web_copy_link

Haberin fotoğrafları için tıklayınLarissa - Burak Gacamer çifti tatilde

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