Larissa Gacemer bacak için eşine teşekkür etti

Sosyal medyada fenomen olan Larissa ve Burak Gacemer, karantina günlerini yaptıkları paylaşımlarla eğlenceli hale getiriyor. Çiftin hesaplarından paylaştıkları son video bir hayli eğlenceliydi. Larissa Gacemer bu videoyu: “Bacak için teşekkür ederim Burak Gacemer” notuyla paylaştı.





2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturan ve 2017 yılında Türk vatandaşı olan Larissa Gacemer, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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