Magazin Larissa Gacemer bacak için eşine teşekkür etti

Larissa Gacemer bacak için eşine teşekkür etti

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Larissa Gacemer bacak için eşine teşekkür etti

Eşi Burak Gacemer ile eğlenceli anlarını sık sık Instagram hesabında paylaşan Brezilyalı model Larissa Gacemer, yeni bir video paylaştı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada fenomen olan Larissa ve Burak Gacemer, karantina günlerini yaptıkları paylaşımlarla eğlenceli hale getiriyor. Çiftin hesaplarından paylaştıkları son video bir hayli eğlenceliydi. Larissa Gacemer bu videoyu: “Bacak için teşekkür ederim Burak Gacemer” notuyla paylaştı.

https://www.instagram.com/p/B-Z2TVQAwfy/


2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturan ve 2017 yılında Türk vatandaşı olan Larissa Gacemer, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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