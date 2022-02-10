İngiliz basınında yer alan haberlere göre, iki kişiye nadir bir Ebola benzeri virüs olan Lassa Ateşi teşhisi kondu. Sağlık yetkilileri, İngiltere'nin doğusunda aynı aileye bağlı üçüncü bir olası vakanın araştırıldığını açıkladı. Bu vakalar on yıldan fazla bir süredir ülkede doğrulanmış ilk Lassa vakaları olurken Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, insandan insana bulaşmanın nadir olduğunu ve çoğu insanın tam olarak iyileştiğini vurguladı.

BATI AFRİKA KÖKENLİ

Vakaların hepsinin, virüsün endemik olduğu Batı Afrika'dan yakın zamanda dönen aynı aileden olduğuna inanılıyor.

Lassa ateşi; Batı Afrika coğrafyasında görülen, akut olarak gelişip öldürücü olabilen viral bir hastalıktır.

1969 yılında Nijerya’da görevli iki hemşirenin ölümü ile Batı dünyası tarafından fark edilmiştir. Bu iki hemşirenin Nijerya’da yaşadığı şehrin ismi Lassa’dır. Hastalık bu şehirde görüldüğü için ‘Lassa virüsü’ olarak anılır.





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