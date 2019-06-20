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Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi

20 Haziran 2019, Perşembe 00:12
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Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Necdet Caymaz yönetimindeki otomobil, ön lastiğin patlaması ve yağmur nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan Caymaz, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Necdet Caymaz’ın tedaviye alındığı belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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