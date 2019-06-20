Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi
Necdet Caymaz yönetimindeki otomobil, ön lastiğin patlaması ve yağmur nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada yaralanan Caymaz, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Necdet Caymaz’ın tedaviye alındığı belirtilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.