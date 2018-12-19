Lastik botla sürüklenirken kurtarıldılar

Didim'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 kaçak,lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenince zor anlar yaşadı. Kaçaklar Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

19 Aralık 2018, Çarşamba 10:35
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Lastik botla sürüklenirken kurtarıldılar

Dün sabah Didim’in Mavişehir Mahallesi önlerinde bir grup kaçak göçmenin, motor arızası nedeniyle lastik botlarıyla sürüklendiğini öğrendi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 14’ü Suriye, 2’si Irak ve 1’i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 17 kaçak göçmen kurtarıldı.

2’si erkek, 2’si kadın ve 3’ü çocuk olan kaçaklar kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)


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