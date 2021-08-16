Türkiye iklim şartlarına uygun olarak yetişen bitkilerden birisi olan Latin çiçeği, bakımı kolay be bolca çiçek açan bir bitkidir. Peki, Latin çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Latin çiçeği hikayesi nedir? Latin çiçeği hakkında bilinenler...

LATİN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Latin çiçeği güneşi fazla sever. Bundan dolayı yetiştirirken güneşli alanda tutmanız gerekmektedir. Latin çiçeği güneşli alanda yetiştiremiyorsanız yarı gölgede de yine bu çiçeğin bakımını yapabilirsiniz. Toprak seçimi Latin çiçeği için önemlidir. Toprak seçiminde daima nemli toprak seçmelisiniz. Nemli toprak seçtikten sonra eğer toprağı kuruduysa bakım esnasında toprağı nemlendirmeniz yeterli olacaktır. Toprağı senede bir kere değiştirmeniz yeterli olacaktır. Latin çiçeği toprağını değiştirirken geçirgen bir toprak tercih ettiğinizden emin olunuz.

Latin çiçeği için özel bir bakım yapmanıza gerek yoktur. Bundan dolayı bakımına ekstra zaman harcamanıza gerek yok. Aynı zamanda Latin çiçeği kuraklığa oldukça dayanıklı bir çiçektir. Bundan dolayı sürekli olarak sulamanıza da gerek yoktur. Latin çiçeğinin yayılıcı türleri bulunur. Bu da toprağın kirlenmesine sebep olur. Yayılıcı türleri ortaya çıktığı anda toprağı temizlemeniz doğru olacaktır.

Latin çiçeğinin bakımı saksıda çok rahat bir şekilde yapılabilir. Göz zevkine hitap eden bir çiçek olan Latin çiçeği bakımına özen gösterilmelidir. Latin çiçeği düzenli olarak budama işlemi ister. Uzayan dallarını yavaşça kesebilirsiniz. Sağlam olan dalları ön plana çıkararak böylece daha iyi büyümesini sağlayabilirsiniz.

Latin çiçeği aşırı derecede sulama istemez. Yani yaz aylarında dahi olsa sürekli olarak sulamaya gerek yoktur. Latin çiçeğini sularken kış aylarında 2 haftada bir kere sulamanız yeterlidir. Toprağın nemli olarak kalması için köklerden itibaren sulamanız yeterli olacaktır.

LATİN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Latin çiçeği otsu bir bitkidir.

Latin çiçeğinin meyveleri sarı turuncu ve kırmızı renkte olabilir.

Latin çiçeği yaprakları düzensiz ve yuvarlak olarak gözlemlenir.

Güneşe ihtiyaç duyan bir bitkidir.

LATİN ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



