Lav lambası yapalım

Lav lambası deneyiyle çocuğunuz neden- sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecek.

MALZEMELER

Boş şeffaf bir şişe,

yağ, su, gıda boyası,

suda eriyen bir

tablet, bir fener.

NASIL YAPILIR?

Şişeye öncelikle yarısı kadar su koyun ve üzerine birkaç damla gıda boyası damlatın. Ardından şişenin yarısı kadar yağ dökün ve birkaç dakika bekleyerek yağ ve suyun ayrışmasına izin verin. Sonra üzerine suda eriyen tabletin yarısını atın ve şişenin altına el fenerini koyup, bulunduğunuz odanın ışığını kapatıp şişeyi inceleyin.