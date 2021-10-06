Lav lambası yapalım
Lav lambası oyunu, hem ışıklı hem de eğlenceli bir oyun. Bu oyunla çocuğunuz neden-sonuç ilişkisi kurma yeteneğini geliştirecek.
06 Ekim 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Lav lambası deneyiyle çocuğunuz neden- sonuç ilişkisi kurmayı öğrenecek.
MALZEMELER
Boş şeffaf bir şişe,
yağ, su, gıda boyası,
suda eriyen bir
tablet, bir fener.
NASIL YAPILIR?
Şişeye öncelikle yarısı kadar su koyun ve üzerine birkaç damla gıda boyası damlatın. Ardından şişenin yarısı kadar yağ dökün ve birkaç dakika bekleyerek yağ ve suyun ayrışmasına izin verin. Sonra üzerine suda eriyen tabletin yarısını atın ve şişenin altına el fenerini koyup, bulunduğunuz odanın ışığını kapatıp şişeyi inceleyin.
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