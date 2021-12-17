Lavabo giderinden gelen kötü koku nasıl yok edilir?

LAVABO GİDERİNDEN GELEN KÖTÜ KOKUDAN KURTULMANIN YOLU

Sadece 2 malzemeyle lavabo giderinden gelen kötü kokudan kurtulmanız mümkün.

MALZEMELER

1/2 su bardağı limon suyu

1/2 su bardağı karbonat

NASIL YAPILIR?

Limonların suyunu taze taze sıkın ve yarım bardak taze sıkılmış limon suyu elde edin. Ardından bu limon suyunu küçük bir sos tenceresine aktarıp ocağa alın ve ısıtmaya başlayın. Isınan limon suyunun içine karbonatı yavaş yavaş eklemeye başlayın. Köpüklenmeler olacaktır, telaşa kapılmanıza gerek yok.

Ardından güzelce karıştırdığınız bu 2 malzemeli karışımı alın ve lavabo giderine dökün. Bu şekilde 10 dakika kadar bekletin. Ardından sıcak su dökerek iyice temizlenmesini sağlayın. Bu karışım kokunun giderilmesini sağlayacaktır.

Eğer giderleriniz düzenli olacak koku yapıyorsa bu karışımı haftada 1 uygulayabilirsiniz.



