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Türkiye Lavabo giderinden maske yaptı: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Lavabo giderinden maske yaptı: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Türkiye

Lavabo giderinden maske yaptı: Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi gördü.

08 Mayıs 2020, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Pamukova’da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı. Vatandaşın üzerine ‘Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek’ yazdığı maske, ilgi odağı oldu.

Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.

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