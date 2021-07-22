1) Hazımsızlığa İyi Gelir

Yemekten sonra hemen başlayan hazımsızlık şikayeti yaşayan işiler doğal tedavi seçenekleri olarak lavanta çayını tercih etmektedirler. Lavanta çayı hazımsızlığı giderdiği gibi aynı zamanda gaz ve şişkinliği de yok etmektedir. Hazımsızlığı gideren lavanta çayı pek çok kişinin tükettiği bir bitkisel çay haline gelmiştir.

2) Doğal Sakinleştiricidir

Lavanta çayının bir diğer faydası da sakinleştirici etkisi olduğudur. Özelikle geceleri uyuyamayan kişiler için lavanta çayı tüketilmesi gerekmektedir. Doğal bir sakinleştirici olarak bilinen lavanta çayı derin ve rahat bir uyku çekmenizi sağlamaktadır.

3) Strese ve Kaygıya İyi Gelir

Lavanta çayı üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda strese ve kaygıya iyi geldiği saptanmıştır. Eğer sürekli olarak stres ve kaygı yaşıyorsanız lavanta çayını tüketebilirsiniz. Lavanta çayı hem sizi dinlendirecek hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

4) Mide Bulantısını Tedavi Eder

Mide bulantısını doğal yollardan geçirmek için mutlaka lavanta çayı tüketilmesi gerekir. Mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetleri sık sık yaşıyorsanız günde 1 defa olmak üzere lavanta çayı tüketebilirsiniz. Lavanta çayı mideyi yatıştıracak ve bulantıya neden olan olumsuz faktörleri ortadan kaldıracaktır.

Neye İyi Gelir?

1) Kırışıklıklara İyi Gelir

Yaşlanmaya bağlı olarak vücudumuzda çeşitli yerlerde kırışıklıklar ortaya çıkmaktadır. Yaşlanmayı geciktiren ve kırışıklıkların yok edilmesi için lavanta çayının tüketilmesi önerilmektedir. Lavanta çayı bu şekilde tüketildiği takdirde kırışıklıklar önemli ölçüde azalır. Bundan dolayı düzenli olarak kırışıklıkları olan kişilere lavanta çayı önerilmektedir.

2) Cilde İyi Gelir

Cildin pek çok yerinde kırmızı lekeler ya da sivilceler ortaya çıkabilmektedir. Sivilceler özellikle ergenlik döneminde gelişim çağında ortaya çıkmaktadır. Cilde doğrudan olumlu etki olması için mutlaka lavanta çayı tüketilmesi gerekir. Lavanta çayı vücuttaki kırmızı lekelerin hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktadır.

3) Gribe İyi Gelir

Grip hastalığı mevsimsel hastalıklardan bir tanesidir. Özellikle bulaşıcılığı sayesinde kısa süre içerisinde pek çok kişiye bulaşabilir. Bundan dolayı mevsimsel hastalıklar ve grip gibi hastalıkları geçirmek için mutlaka lavanta çayı tüketilmesi gerekmektedir. Lavanta çayı soğu algınlığının belirtilerini önemli ölçüde azaltır.

4) Saçlara İyi Gelir

Lavanta çayının saçlara çok iyi geldiği bilinmektedir. Saç köklerine doğrudan etki ederek saç dökülmesi ve saç kırıklıkları gibi problemlerin önüne geçmektedir. Lavanta çayını kür şeklinde yaparak tüketebilirsiniz. Dilerseniz maske şeklinde de yine saçları doğal yollardan tedavi edebilirsiniz. Aynı zamanda saçta yer alan kepek oluşumunu da yine lavanta çayı gidermektedir.

5) Akneyi Tedavi Eder

Ciltte sürekli olarak ortaya çıkabilen ve en sık görülen cilt hastalıklarından bir tanesi olan akneler mutlaka tedavi edilmesi gereken bir cilt hastalığıdır. Bundan dolayı lavanta çayını düzenli olarak tüketerek ciltte oluşan akneleri doğal yollardan tedavi edebilirsiniz. Uzman cilt doktorları tarafından da lavanta çayı hem yetişkinlere hem de çocuklara önerilir.

Lavanta çayını aç karnına ya da akşam yemeğinden sonra tüketebilirsiniz. Günde en fazla iki kez olmak üzere tüketebilirsiniz. Hem sabah hem de akşam tüketerek lavanta çayı ile doğal yollardan tedavi olabilirsiniz.





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