Eşsiz görüntüsü ve muazzam kokusuyla bahçe ya da balkonlarda lavanta yetiştirmek mümkün. Peki, lavanta çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Lavanta çiçeği hikayesi nedir? Lavanta çiçeği hakkında bilinenler...

LAVANTA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Lavanta çiçeği; çok bakım istemez. Gübreleme yapılması yeterli olacaktır. Çiçek ekilirken gübreleme yapmak çiçeğin sağlığı açısından önemlidir.

Lavanta çiçeğinin sulanması; canlılığını yitirmemesi açısından oldukça önemlidir. Lavanta çiçeğinin yapraklarının sağlığı ve boyu için oldukça önemli olan sulama, dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Lavantanın doğru sulanması adına, suyun lavanta çiçeğinin köklerine dek inmesi gerekir. Yaprakları için ise yapraklara su sıkılmasında yarar vardır.

Bununla beraber lavanta çiçeği, ekildiği ilk dönemde hafta içerisinde 3- 4 kez sulanmalıdır. Bunun dışında lavanta sulamak adına kullanılacak su, oda sıcaklığında olmalıdır. Sulamanın sağlıklı olması için bu durum oldukça önemlidir. İlave şekilde suyu bekletmek, sudaki kirecin ve klorun arınmasına yardımcı olabilir.

LAVANTA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Lavanta çiçeği, 20 ile 60 santimetre arasında boylanabilmektedir.

Mavi ile mor renkleri arasında bir boru görünüşünde büyür.

Çalı görüntülü çok senelik bir bitki türüdür.

Lavanta çiçekleri; Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar.

LAVANTA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Lavanta çiçeğinin hikayesinde; orman ve dağların tanrıçası Artemis'ten bahsedilir. Artemis doğduktan hemen sonra lavanta çiçekleri Artemis tanrıçasının kutsal bitkisi şeklinde seçilmiştir. Artemis; kutsal sayılmış olan lavanta yağını, başından ayağına kadar sürüp, misler gibi kokarmış. Bundan ötürü de mis kokusu ile bilinirmiş. Mitolojik hikayesi bu biçimde anlatılsa da tarihi şekilde kalıntılar incelendiği zaman, Denizli Hierapolis tiyatrosunda bulunan kabartmalarda işlenen simgelerde, genç kızların elinde lavanta çiçeğinin buketleri görüşür.

Bilhassa, ortaçağ dönemlerinde yaygın şekilde veba hastalığından etkilenmemek adına ve veba hastalığından kurtulmak için, tüm bina lavanta çiçekleri ile kaplanırmış. Eski zamanlarda lavanta güvelerden korunmak için kullanılırmış. Bunun dışında şekerle beraber karıştırılıp, konserve biçiminde tüketildiği bilinir. Lavanta çiçeğinin geçmişi ve hikayeler ile dolu olduğundan gizemli ve çok tercih edilen bir çiçektir. Kokusu kadar şifa dağıttığı da söylenebilir.



