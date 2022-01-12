7'den 70'e herkesin severek yiyeceği lavaş omlet tarifi, hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Peki, lavaş omlet nasıl yapılır? Yedikçe yedirten lavaş omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

LAVAŞ OMLET TARİFİ

Lavaş omlet malzemeler

1 adet lavaş

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Tuz

1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

LAVAŞ OMLET YAPILIŞI

Uygun bir kaba yumurta, süt ve tuz ekleyip çırpın.

Tavada tereyağını kızdırın, yumurta karışımını tavaya ekleyin ve lavaşı üzerine koyarak kapağını kapatın.

Ocağın altını kısın 1 dakika sonra ters çevirin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tavanın kapağını tekrar kapatıp 1 dakika sonra servis tabağına alıp servis edin.



