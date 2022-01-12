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Lavaş omlet nasıl yapılır? Lavaş omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Lavaş omlet nasıl yapılır? Lavaş omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Günün her saati yiyebileceğiniz hem doyurucu hem de lezzetli lavaş omlet tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız bir tarif. Peki, lavaş omlet nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Tadına doyamayacağınız lavaş omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

12 Ocak 2022, Çarşamba 15:07 Son Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin severek yiyeceği lavaş omlet tarifi, hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Peki, lavaş omlet nasıl yapılır? Yedikçe yedirten lavaş omlet tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

LAVAŞ OMLET TARİFİ

Lavaş omlet malzemeler

  • 1 adet lavaş
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • 1 avuç rendelenmiş kaşar peyniri

LAVAŞ OMLET YAPILIŞI

  • Uygun bir kaba yumurta, süt ve tuz ekleyip çırpın.
  • Tavada tereyağını kızdırın, yumurta karışımını tavaya ekleyin ve lavaşı üzerine koyarak kapağını kapatın.
  • Ocağın altını kısın 1 dakika sonra ters çevirin.
  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip tavanın kapağını tekrar kapatıp 1 dakika sonra servis tabağına alıp servis edin.
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