Türk mutfağında yemekle birlikte en çok yenen lezzetlerden birisi de lavaş tarifi. Eğer siz de lavaş tarifi arıyor ya da evde lavaş nasıl yapılır merak ediyorsanız "Lavaş tarifi, evde lavaş nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Lavaş tarifi

Lavaş malzemeleri

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 su bardağı ılık su

1 su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı toz şeker

1,5 çay kaşığı tuz

5,5 su bardağı un

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Evde lavaş yapılışı

Yoğurma kabına ılık su, maya, şeker, yoğurt, zeytinyağı ve tuzu koyup karıştırın. Yavaş yavaş unu ilave ederek yoğurmaya devam edin. Homojen bir karışım haline gelen hamurun üzerini streç film ile örtüp 40 dakika kadar mayalandırın. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp unlanmış bir tezgahta oklava yardımıyla mantı hamurundan biraz daha kalın olacak şekilde açın. Yanmaz ve yapışmaz tavanızı ısıtın. Açılan lavaşları ısıtılan tavada üzerileri göz göz olacak şekilde pişirin.



