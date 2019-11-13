Modacı Hakan Akkaya, cesur ve asi tasarımları ile tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Tarzı ile Hollywood yıldızlarının da tercihi olan Hakan Akkaya, Los Angeles'ta düzenlenen Charlie'nin Melekleri filminin galasına damga vurdu. Hakan Akkaya'nın cesur tasarımını taşıyan isim ise oyuncu Laverne Cox oldu. Laverne Cox'un stylisti Kelly Johnson, Hakan Akkaya'yı tercih ederek iyi bir seçim yapmış diyebiliriz. Kadife ve tülün cazibesiyle tamamlanmış transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Laverne Cox, fit vücudu ile Hakan Akkaya tasarımının hakkını verdi.

Hakan Akkaya, tasarımının belli noktalarına yerleştirdiği payetlerle, gece elbisesine ışıltılı bir hava katmayı da ihmal etmemiş.





Hakan Akkaya'nın tasarladığı parlak ceketi, geçtiğimiz günlerde de ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, parfümünün reklam filminde giymişti.





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