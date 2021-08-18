Balkon va bahçelerin gözdesi olan lavinia çiçeği, bakımı ve sulaması doğru yapıldığında uzun yıllar yaşar. Peki, Lavinia çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Lavinia çiçeği hikayesi nedir? Lavinia çiçeği hakkında bilinenler...

LAVİNİA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Lavia çiçeğinin bakımında güneş ışığı büyük önem taşır. Bu sebeple bitkinin güneşli yahut yarı güneşli ortamlarda bulunması önemlidir. Çiçeğin bakımında verimli ve gevşetilmiş toprak önem taşır. Çiçeğin bakımında diğer bir önemli unsuru budama oluşturur. Budama yapılara hastalıklı sürgünlerin uzaklaştırılması sağlanır. Budama işleminde ise keskin bir secateurs yahut bıçak kullanılır.

Lavinia çiçeğinin gelişiminde sulama büyük önem taşır. Bu güzel çiçeğin 7-10 günde bir kez sulanması önemlidir. Tek seferde sulama hacmi ise bir kova su şeklinde olmalıdır. Ancak çiçeğin dibinde aşırı miktarda su birikmesi olmamasına özen gösterilmelidir.

LAVİNİA ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Lavinia çiçeği son derece dikkat çekici özellikte çiçekler açan çiçekli bitkiler arasında yerini alır. Bu bakımdan kendisine has özellikler ortaya koyar. Lavinia çiçeğinin özelliklerini ise şu şekilde listelemek mümkün olmaktadır:

En iyi tırmanma gülleri arasında yer alan çiçeklerden biridir.

Lavinia bitkisinin çiçekleri parlak pembe renkte olup çok saf bir renge sahiptir.

Çok zarif yapıdaki tomurcukları, 7 adede kadar oldukça büyük püsküller içerisinde çiçeklenmiş çiçekler açar.

Bitkide çiçeklenme çok bol olur.

Bitki tamamıyla yağmurdan korkmayan büyük, kokulu, çiçeklerle kaplı bir hale gelir.

Bitki çalı formunda olup dik ve güçlü bir yapıya sahiptir.

Bitkinin çok fazla sayıda yaprakları vardır.

Bitkinin güçlü yapıdaki sürgünleri en çok 3 metre yüksekliğe ve 1,5 metre genişliğe ulaşabilir.

LAVİNİA ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Lavinia, Roma İmparatorluğu’nun baş kumandanı konumunda olan Titus Andronicus’un dillere destan güzellikteki kızıymış. Titus’un savaşa gittiği bir gün düşmanı olan Tamora’nın iki oğlunun tecavüzüne uğraşmıştır. Titus Andronicus bu haberi alır duymaz kızını kendi elleriyle öldürür ve sonrasında da bir tepeye gömer. Günler ve aylar sonra mezarın üzerinden bir çiçek ortaya çıktı. Bu çiçek lavinia başka bir tabiri ile ölüm çiçeğiydi.



