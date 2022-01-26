Lavrov: Moskova gerekli misilleme tedbirlerini alacaktır

Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağına ABD ve NATO'dan cevap beklenirken, bugün Rusya parlamentonun alt kanadı Duma'da milletvekillerine seslenen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, batılı ülkelere önemli mesajlar verdi. Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri konusunda ABD ve NATO'dan yazılı cevap beklediklerini söyleyen Lavrov, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 21 Ocak'ta yaptığımız görüşmede Rusya'nın önerisine bu hafta sonuna kadar cevap verecekleri konusunda güvence verdi” dedi.

Teklife olumsuz cevap almaları konusunda gerekli misilleme tedbirlerini alacaklarını da söyleyen Lavrov, “Yapıcı bir yanıt olmazsa ve batı saldırgan eylemlerini sürdürürse daha önce Başkan Vladimir Putin'in de defalarca söylediği gibi Moskova gerekli misilleme tedbirlerini alacaktır” dedi.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği desteği eleştiren Lavrov, “Son zamanlarda diplomasi kültürünü tamamen unutmuş olan ABD ve Avrupalı müttefikleri, ülkemizi kontrol altına almak için çabalarını 2 katına çıkarıyor. Gayri meşru tek taraflı yaptırımların yanı sıra Rusya'ya yönelik askeri ve siyasi baskıyı artırıyorlar. NATO çerçevesinde Kiev rejiminin öldürücü silahlarla donanması ve Rusya Federasyonu'na karşı doğrudan provokasyonlar gerçekleştirmesi için baskı yapılmasına rağmen kendi topraklarımızdaki tatbikatların durdurulmasına yönelik talepler bize karşı alaycı geliyor” ifadelerine yer verdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’e kişisel bir yaptırım uygulayabileceğini duyurmasının ardından Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Washington ve Londra tarafından gündeme gelen Putin’e kişisel bir yaptırım uygulanması ihtimalinin siyasi olarak “yıkıcı” olacağı fakat acı vermeyeceği belirtildi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik yaptırımlarda bulunmak isteyen Batılı siyasilerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.

Rus askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının ardından Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini açıklamış, ABD ise Rusya'nın devam eden tehdidini gerekçe göstererek Kiev Büyükelçiliği'ndeki çalışanlarına ülkeden ayrılmalarını emretmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD hükümet çalışanlarının ülkeden gönüllü olarak ayrılmasına izin vermiş ve ABD vatandaşlarının da ülkeden derhal ayrılmaları gerektiğini belirtmişti.

İHA







