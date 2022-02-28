Dünya Lavrov uçuş yasağına takıldı! Kritik toplantıya gidemiyor

Lavrov uçuş yasağına takıldı! Kritik toplantıya gidemiyor

Dünya

Lavrov uçuş yasağına takıldı! Kritik toplantıya gidemiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin hava sahasını Rusya'ya kapatması sonucu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyeti, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağını duyurdu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 03:47 Son Güncelleme:
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle batılı ülkeler Rusya'ya karşı ekonomik ve hava ambargoları uygulamaya devam ediyor.

Rus hükümeti tarafından, bu ambargolar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağı ifade edildi. Rus yetkililer Cenevre'de önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi planlanan toplantıya mevcut durumda Lavrov ve heyetinin katılamayacağını belirtirken BM'ye, Rus heyetinin Cenevre'ye ulaştırılması konusunda çağrı yapıldı.

MOSKOVA (İHA)

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