Yöresel lezzetleri seviyorsanız ve daha önce Laz böreği tarifi ile karşılaşmadıysanız, oldukça farklı bir tadı olan Laz böreğine bayılacaksınız. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Laz böreği tarifi için "Laz böreği tarifi, Laz böreği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Laz böreği tarifi

Laz böreği malzemeleri

- 8 yufka

- 1 litre süt

- 2 yumurta

- 2 çorba kaşığı un

- 3 çorba kaşığı mısır nişastası

- 4 yemek kaşığı toz şeker

- Yarım çay kaşığı karabiber

Laz böreği şerbeti için:

- 4 bardak toz şeker

- 4 su bardak su

- Çeyrek limon suyu

Laz böreği üzeri için:

- 250 gram tuzsuz tereyağ

- Antep fıstığı (isteğe bağlı)

Laz böreği yapılışı

Süt, yumurta, un nişasta ve toz şekeri bir tencereye alın. Ocağı yakmadan önce iyice karıştırın. Karıştırıldıktan sonra ocağı yakın ve muhallebiyi pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırın. Soğutmaya bırakın. Başka bir tencerede şerbeti yapmak için 4 su bardağı su ve 4 su bardağı toz şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin. Şeker eriyince ocağın altını daha çok açın. Kıyam almaya başlayana kadar karıştırın. Kıvam alınca içerisine limonu ekleyin. Daha sonra ılınması için kenara alın. Yufkayı bir tepsiye açın. Her katta her yere muhallebi gelecek şekilde yayın. Yufkaların kenarlarını sıkı bir şekilde kapattığınızdan emin olun. Yufkalar bittiğinde bir kapta tereyağı eritip böreğin her yerine gelecek şekilde üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyun. Üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Böreği fırından aldıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve daha sonra ılık şerbeti üzerine ekleyin. Servis ederken fıstığı ekleyebilirsiniz.

Bu haberi de okudular Patatesli tatlı poğaça tarifi: Patatesli tatlı poğaça nasıl yapılır?

Bu haberi de okudular Un kurabiyesi tarifi: Un kurabiyesi nasıl yapılır?