Lazer ışınlarıyla yemek pişirebilen robot şef geliştirildi

Science of Food dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, 3D baskı yapan ve lazer ışınlarıyla yemek pişirebilen bir robot geliştirdi. Sistemin arkasındaki araştırmacılar, çalışmalarının geleneksel pişirme yöntemlerine uygun olmasa da 3D baskılı yemekler hazırlamanın çok önemli bir parçası olacağını düşündüklerini söyledi.

Robot şef, mavi ve kızılötesi ışınlar olmak üzere iki farklı pişirme yöntemi sunuyor. Mavi lazerler ürünü direk pişirmede, kızılötesi lazerler ise bir ambalajla kaplı ürünü pişirmede daha iyi. Kızılötesi ışınları sayesinde ürünlerin paketlendikten sonra pişirilmesi ürünün raf ömrünü uzatacağı için ayrıca bir ticari kazanç sağlayacağı düşünülüyor. Robot şef ürünün basılmasına ve az, orta, çok ve iyi pişmişe kadar pek çok farklı seçenekle pişirilmesine olanak tanıyor.

Araştırmacılar, marketten tavuk satın alıp, püre haline getirerek 3D yazıcıya yükledi. Geleneksel yöntemlerin aksine daha sonra bunu lazer ışınlarıyla pişirdiler.

Bilim insanları tadım testi için robotla pişirilen tavuk eti ile geleneksel yöntemlerle pişirilmiş tavuk etini birlikte denedi. Çoğunluk lazerle pişirilen tavuk etini geleneksel yöntemle pişirilen tavuğa tercih etti. Tadım yapanlardan biri ürünün dişçilerde dolgu yapılırken kullanılan lazerin kokusuna benzetti.