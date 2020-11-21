‘Lazer lipomatik’ yöntemi nedir? Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal anlattı
Sıkı, fit ve estetik bir vücut herkesin hayali. Ancak mükemmel bir görünüm için iyi bir egzersiz ve beslenme programı her zaman yetmeyebiliyor. Spor ve sağlıklı beslenme yoluyla vücuttan atılamayan fazla yağlarla savaşmak için estetik cerrahi yöntemlere başvurmak gerekiyor. Bu alanda son dönemin öne çıkan teknolojik uygulaması ise lazer lipomatik. Günümüzde pek çok kişi tarafından tercih edilen bu yağ aldırma yönteminin detaylarını Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal anlattı.
21 Kasım 2020, Cumartesi 00:11 Son Güncelleme:
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Vücudun belli başlı bölgelerinde kontur yapısını bozan fazla yağların titreşimli kanüllerle vakumlanarak vücuttan alınması ve derideki sarkmaları önlemek için lazer ile kombine edilmesi işlemine “lazer lipomatik işlemi” denir. Lipomatik ile yağlar güvenli bir şekilde çekilirken, lazerle sarkmış olan cilt sıkılaştırılır.
Kimlere uygulanabilir?
Lazer lipomatik yalnızca bel, karın gibi bölgelere değil, kilo verme sonrasında, spor veya sağlıklı beslenme yoluyla vücuttan atılamamış yağların bulunduğu bölgelere de uygulanır. Çene altı, bel üstü, sırt, üst kollar, bacak altı, diz içi bölgelere de uygulanabilir. Aynı zamanda karın, bel, sırt kaslarını spor yaptığı halde gösteremeyen herkese uygulanabilir
Lazer lipomatik sonrasında hastanede yatış süresi 1 gündür. Operasyon sonrasında 3-4 hafta korse kullanımı önerilir. Yapılan işleme göre 3-7 gün arasında işe dönüş mümkündür