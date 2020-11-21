Vücudun belli başlı bölgelerinde kontur yapısını bozan fazla yağların titreşimli kanüllerle vakumlanarak vücuttan alınması ve derideki sarkmaları önlemek için lazer ile kombine edilmesi işlemine “lazer lipomatik işlemi” denir. Lipomatik ile yağlar güvenli bir şekilde çekilirken, lazerle sarkmış olan cilt sıkılaştırılır.

Kimlere uygulanabilir?

Lazer lipomatik yalnızca bel, karın gibi bölgelere değil, kilo verme sonrasında, spor veya sağlıklı beslenme yoluyla vücuttan atılamamış yağların bulunduğu bölgelere de uygulanır. Çene altı, bel üstü, sırt, üst kollar, bacak altı, diz içi bölgelere de uygulanabilir. Aynı zamanda karın, bel, sırt kaslarını spor yaptığı halde gösteremeyen herkese uygulanabilir

Lazer lipomatik sonrasında hastanede yatış süresi 1 gündür. Operasyon sonrasında 3-4 hafta korse kullanımı önerilir. Yapılan işleme göre 3-7 gün arasında işe dönüş mümkündür