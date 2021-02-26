Etkinlik Rehberi Lazerli geçiş (Oyun)

Lazerli geçiş (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Lazerli geçiş (Oyun)

Bu oyun çocuğunuzu hem oldukça eğlendirecek hem de çocuğunuzun denge koordine merkezini geliştirecektir. +4 yaş

26 Şubat 2021, Cuma 10:55 Son Güncelleme:
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Malzemeler:

  • Bir yumak ip
  • Koli bandı

Nasıl oynanır?

Malzemesi az, eğlencesi bol bir oyun! İpten şeritler kesin. İp şeritlerini farklı açılarla ve aralıklarla iki duvar arasına gerince bantlayın. Çocuğunuzdan iplere değmeden karşı tarafa geçmesini isteyin. Her an siz de bu eğlenceli oyuna katılmak isteyebilirsiniz!

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