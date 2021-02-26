Lazerli geçiş (Oyun)

Malzemeler:

Bir yumak ip

Koli bandı

Nasıl oynanır?

Malzemesi az, eğlencesi bol bir oyun! İpten şeritler kesin. İp şeritlerini farklı açılarla ve aralıklarla iki duvar arasına gerince bantlayın. Çocuğunuzdan iplere değmeden karşı tarafa geçmesini isteyin. Her an siz de bu eğlenceli oyuna katılmak isteyebilirsiniz!



