Lazio -Galatasaray maç özeti ve sonucu
UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip grubu namağlup lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı.
09 Aralık 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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1. dakikada Babel’in kullandığı serbest vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pedro’nun ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
41. dakikada sağ kanattan van Aanholt’un kullandığı köşe atışında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in arka direğe ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
85. dakikada sağ kanattan Anderson'un ceza sahasına ortasında Luis Alberto'nun gelişine şutu kaleyi bulmadı.
89. dakikada sağ kanattan Felipe Anderson'un ortasında ceza sahası içinde Zaccagni'nin kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
İlk 11'ler
Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.
İHA