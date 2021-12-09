Lazio -Galatasaray maçı CANLI YAYIN
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşı karşıya geliyor.
09 Aralık 2021, Perşembe 21:57 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
1.dk: Maç başladı. Başarılar Galatasaray..
19.dk:Sağ kanatta topla buluşan Pedro, toğu ortaya doğru sürüp ceza sahası yayının gerisinden sol ayağı ile şutunu çekti. Top farklı şekilde auta gitti.
24.dk: Milinkovic-Savic'in sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.
İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.
İlk 11'ler
Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
23.00'te başlayan karşılaşma Exxen'den izlenebilecek.